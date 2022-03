In Italia la serie cult “Servant of the People” con protagonista il presidente dell'Ucraina Zelenskyy

Il titolo originale della serie tv, ormai cult, è “Sluha Narodu”, in inglese "Servant of the people", ed è diventata celebre perché il protagonista è l’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy, che ne ha firmato anche la regia e la sceneggiatura. I diritti della serie, negli Stati Uniti trasmessa da Netflix, sono stati acquistati in esclusiva per il nostro Paese da La7. L'annuncio è arrivato poche ore fa.

Il tweet del direttore di La7 Andrea Salerno

Arriva su @La7tv Servant of the people by @ZelenskyyUa



La nascita di un leader nella fiction e nella realtà. pic.twitter.com/eX7XVfFB1l — Andrea Salerno (@SalernoSal) March 18, 2022

«Nata come fiction di satira graffiante e feroce, la serie è oggi anche un documento di grandissima attualità - si legge sul sito della rete televisiva - uno sguardo d’eccezione sulla cultura ucraina e di notevole importanza per capire i drammatici eventi del nostro tempo. Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina “1+1” tra il 2015 e il 2019, “Servant of the people” oggi è un vero e proprio cult, in onda con grande successo in molti paesi del Mondo».

La trama della serie è ormai nota: il protagonista è Vasyl Petrovych Goloborodko, un distratto professore di storia delle superiori che vive con i suoi genitori. Dopo un video postato su YouTube da un suo studente, viene lanciata la sua candidatura alla presidenza dell’Ucraina, fino all'inaspettata vittoria alle elezioni.