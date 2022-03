Come scegliere il giusto prodotto per il viso in base alle caratteristiche della nostra pelle

Come scegliere il giusto prodotto per il nostro viso tenendo conto anche, e soprattutto, delle caratteristiche della propria pelle? Ce lo spiega la dottoressa Magda Belmontesi - medico specialista in dermatologia, speaker e international trainer ai principali congressi medici nazionali e internazionali - nel volume “Pelle dalla salute alla bellezza”, che affronta le tematiche legate alla cura dermocosmetica per diventare una “Guida” preziosa alla scelta dei prodotti più adatti.

La copertina del volume curato dalla dottoressa Magda Belmontesi

La scelta deve partire in base alla conoscenza che ciascuno di noi deve avere della propria pelle, il libro è quindi ricco di informazioni utili sul riconoscimento tattile o visivo della stessa e sui trattamenti a lei dedicati come detersione, idratazione e protezione. Viene dedicato ampio spazio anche alla pelle nel tempo, come si presenta e come si modifica dall’adolescenza agli over 65. Seguono consigli per il trattamento diretto mediante pratiche come massaggi e maschere o trattamenti di medicina estetica o scelte alimentari per prevenire piuttosto che curare.

Infine, un breve excursus sugli ingredienti presenti nei prodotti cosmetici e alcuni suggerimenti legati al trattamento di problematiche riconosciute come acne, rosacea, allergie o trattamenti in oncologia. Una guida davvero preziosa. Che la dottoressa Magda Belmontesi dedica al padre Fulvio - protagonista a livello internazionale dell’arte geometrica, in contatto con esponenti famosi come Bruno Munari e Luigi Veronesi, teorizzatori post-futuristi dell’astrattismo come nuova forma di comunicazione fra arte e realtà - ricordandolo nel libro con il quadro “Rigore e trasgressione” del 1994.

La dottoressa Magda Belmontesi, specialista in dermatologia, speaker e international trainer ai principali congressi medici nazionali e internazionali, giornalista. Docente alla Scuola SMIEM – Agorà Milano, SIME -Roma, Master II Livello in Medicina estetica Università degli studi di Pavia.