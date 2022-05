Cosmesi, fino all'8 maggio la Milano Beauty Week

Milano Beauty Week (un'iniziativa di Cosmetica Italia (aderente a Federchimica - Federazione nazionale dell’industria chimica) in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence) si tiene si terrà da oggi sino all'8 maggio con un ricco programma di attività, anche esperienziali, che animeranno le vie, le piazze e gli spazi commerciali del capoluogo lombardo.

Per approfondire leggi anche: il sito dedicato all'evento

È la prima edizione della manifestazione: sei giorni di appuntamenti a Palazzo dei Giureconsulti, a due passi dal Duomo, dove oltre cento aziende cosmetiche, esperti del settore, ospiti d’eccezione metteranno in mostra le potenzialità di un settore che non solo dà lustro ai prodotti e alle imprese lombarde, ma che conferma – come ha ricordato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo all’incontro dedicato all’economia della cosmetica presso Assolombarda – come questo comparto non possa prescindere, a livello nazionale, "da un distretto fiorente come quello lombardo in cui si concentra la produzione, l’attenzione mediatica e la virtuosa sinergia fra attori economici e istituzionali”.

Un progetto culturale ideato per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e mettere in luce le peculiarità della filiera cosmetica italiana, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive e distributive, passando per le aziende di packaging, materie prime e macchinari.

Imprenditori, operatori ed esperti del settore, appassionati di beauty, professionisti dell'estetica e dell'acconciatura, cittadini e visitatori saranno i protagonisti della settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere.

Clicca sull'immagine per visualizzare il programma degli eventi

Dal dentifricio al sapone, dalla schiuma da barba allo shampoo, senza dimenticare profumo e make-up, ogni individuo utilizza quotidianamente almeno otto cosmetici. Dai gesti legati all'igiene, passando per idratazione e protezione, i prodotti per la cura di sé sono indispensabili alleati per il benessere e l'autostima di ognuno, in ogni età della vita.

Innovazione, sostenibilità, inclusione ed emozione: questi i temi-guida di un appuntamento inedito, che mira a diventare una ricorrenza collettiva annuale.

L'iniziativa si rivolge al pubblico con un'offerta, anche digital, di talk, laboratori esperienziali, iniziative charity, percorsi tematici, iniziative, non solo presso lo storico Palazzo Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo, che sarà sede del Beauty Village aperto alla città durante i sette giorni della manifestazione, ma anche presso altre location e spazi commerciali.

Milano Beauty Week si colloca come prosecuzione ideale dell'appuntamento mondiale Cosmoprof Worldwide Bologna, in scena dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna, e anticipa Esxence, l’evento della profumeria artistica internazionale, in calendario dal 15 al 18 giugno al MiCo – Milano Convention Centre.

Con Milano Beauty Week, i promotori, i soggetti istituzionali coinvolti e tutti gli attori del settore cosmetico nazionale si pongono l'obiettivo valorizzare le diverse sfaccettature di qualità, sicurezza e creatività che collocano la cosmesi tra le eccellenze del Made in Italy e ne fanno un'industria che fa bene al Paese!

L'iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera Nazionale della Moda Italiana, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.