Oggi niente diete (sbagliate)

Il 6 maggio è dal 1992 l’International No Diet Day (INDD), La Giornata internazionale senza dieta. Si tratta in pratica di una celebrazione annuale dell’accettazione del corpo, inclusa l’accettazione del grasso e la diversità della forma del corpo.

Nel celebrare l’International No Diet Day , i partecipanti hanno degli obiettivi. Mettere in dubbio l’idea di una forma del corpo “giusta”. Aumentare la consapevolezza della discriminazione del peso, del pregiudizio delle dimensioni e della fobia del grasso. Dichiarare un giorno libero da diete e ossessioni per il peso corporeo. Presentare i fatti sull’industria dietetica, sottolineando l’inefficacia delle diete commerciali. Onorare le vittime di disturbi alimentari e interventi chirurgici per dimagrire. Aiutare a porre fine alla discriminazione del peso, alle taglie e alla fobia del grasso.

Da sottolineare: la giornata richiama sì a non essere ossessionati dalla dieta, ma questo non è un invito ad abbuffarsi a dismisura: non dimentichiamo che, al contrario, anche l'obesità è una grave patologia legata all'alimentazione contro cui combattere.