Boris, la quarta stagione dal 26 ottobre su Disney+

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi per raccontare, ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani.

Boris 4, che sarà presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma sarà disponibile in streaming dal 26 ottobre su Disney+

Renè Ferretti (Francesco Pannofino) al banco della regia: anche stavolta "la portiamo a casa"

LA STORIA

Dopo dieci anni tutto è cambiato. La tv generalista è in crisi e perfino René e i suoi amici ora lavorano per una piattaforma globale. La serie che René deve girare stavolta è Vita di Gesù, da un'idea di Stanis La Rochelle. Che non solo vestirà i panni del protagonista, notoriamente morto a 33 anni quando lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore, con la sua SNIP (So Not Italian Production). Stanis l'ha fondata con Corinna, che da qualche anno è anche sua moglie.

IL CAST

Nel cast di BORIS 4, accanto ad alcune new entry, tornano tutti gli interpreti delle passate stagioni tra cui:

Francesco Pannofino (Renè Ferretti)

Ninni Bruschetta (Duccio Patanè, il direttore della fotografia)

Caterina Guzzanti (Arianna)

Corrado Guzzanti (Mariano Giusti)

Carolina Crescentini (Corinna Negri)

Pietro Sermonti (Stanis La Rochelle)

Antonio Catania (il produttore Diego Lopez)

Paolo Calabresi (il tecnico delle luci Augusto Biascica)

Alessandro Tiberi (Alessandro lo stagista)

Luca Amorosino (Alfredo, l'aiuto regista)

Giulia Anchisi (new entry)

Valerio Aprea (uno dei tre sceneggiatori spesso "basiti")

Massimiliano Bruno (Martellone)

Raffaele Buranelli (Furio, in Lo scalatore delle Ande)

Aurora Calabresi (new entry)

Astrid Casali (new entry)

Eugenia Costantini (Cristina Avola Burkstaller)

Cecilia Dazzi (Ana Canestri)

Massimo De Lorenzo (uno sceneggiatore)

Carlo De Ruggeri (Lorenzo lo stagista)

Andrea Lintozzi (new entry)

Emma Lo Bianco (new entry)

Cristina Pellegrino (new entry)

Edoardo Pesce (new entry)

Alessio Praticò (new entry)

Karin Proia (Karin)

Andrea Purgatori (Avvocato Kalemzuck)

Andrea Sartoretti (uno sceneggiatore)

Giorgio Tirabassi (Glauco)

Nina Torresi (new entry).

Renè Ferretti con il produttore Lopez (Antonio Catania)

