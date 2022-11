The Gift, la clip di Disney accende lo spirito natalizio

Due minuti di emozionante filmato sui legami tra fratelli: è il corto prodotto da Disney per le feste natalizie. La clip "The Gift", sostiene ancora una volta l'associazione Make-A-Wish dopo i due precedenti del 2020 e del 2021,"Lola" e "The Stepdad".

La trilogia intitolata "Dalla mia famiglia alla tua" ha già raggiunto oltre 184 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Quest'anno la short story è incentrata sull'arrivo di un nuovo familiare e le emozioni dei fratelli, in un crescendo toccante.