Suardi, auto esce di strada e si ribaltata

Non dovrebbero essere in gravi condizioni le due persone – una ragazza di 25 anni e un uomo di 77 – soccorse dal personale sanitario del 118, intervenuto oggi pomeriggio (sabato) per un’auto finita fuori strada gomme all’aria. Il conducente della Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, terminando la corsa in un campo a lato della strada.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18, sulla strada provinciale 4, tra Suardi e Frascarolo, in provincia di Pavia. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica, insieme a una squadra vigili del fuoco di Mede. I feriti sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera.