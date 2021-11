Halloween, la festa per i bambini al parco comunale

Una giornata di festa. Ieri a Mede, all'interno del Parco comunale 11 settembre, si è celebrata la festa di Halloween.

Una celebrazione, ma anche un momento di unione tra le varie realtà associative della città

Tra gli organizzatori dell'evento Lucrezia Prestini, consigliere comunale di maggioranza nonché presidente dell'associazione Amici della Biblioteca di Mede.

«Abbiamo riunito le varie realtà associative di Mede per dare vita ad un giorno di festa per i nostri bambini. Una festa che lo scorso anno, causa restrizioni Covid, non si è potuta svolgere»

Oltre al villaggio delle zucche, all'evento hanno partecipato anche i commercianti di Mede che hanno messo a disposizione dolci e merende per i bambini presenti.

Una grande festa, un momento di condivisione per tutti