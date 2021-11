Basta code agli sportelli: i certificati anagrafici disponibili online

Basta code agli sportelli: dal 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi all'ufficio anagrafe del proprio Comune.

Saranno 14 i certificati anagrafici scaricabili in formato digitale, semplicemente collegandosi al sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno.

Qui l'elenco dei certificati digitali disponibili on line:

● anagrafico di nascita

● anagrafico di matrimonio

● cittadinanza

● esistenza in vita

● residenza

● residenza AIRE

● stato civile

● stato di famiglia

● stato di famiglia e di stato civile

● residenza in convivenza

● stato di famiglia AIRE

● stato di famiglia con rapporti di parentela

● stato libero

● anagrafico di unione civile

● contratto di convivenza

COME SCARICARE I CERTIFICATI

Per ottenere i certificati anagrafici di proprio interesse tra quelli elencati in precedenza, basta collegarsi al portale dell’ANPR e accedere utilizzando il proprio SPID, la carta d’identità elettronica oppure la carta nazionale dei servizi (tessera sanitaria). Dopo aver cercato il certificato anagrafico e averne visualizzata l’anteprima, si potrà scegliere se riceverlo via mail oppure se scaricarlo in formato pdf. Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7795 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021.

Al 31 ottobre 2021 78 Comuni italiani non hanno ancora aderito all’ANPR per cui potrebbe essere impossibile in alcuni casi scaricare i certificati, almeno per il momento. Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni, inserendo il nome della propria città nella stringa: "A che punto è il tuo Comune?"