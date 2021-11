Borghi storici, soldi per la riqualificazione in quattro centri del pavese

Stilata la graduatoria dei Comuni lombardi che riceveranno il contributo regionale per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici. Lo ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, a seguito della pubblicazione delle domande ammesse al finanziamento, nell'ambito del bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici.

Una veduta dell'abitato di Fortunago

In provincia di Pavia sono quattro i centri che hanno ottenuto il finanziamento regionale. Si tratta di Casteggio al quale andranno 381.449,96 euro; Fortunago che avrà a disposizione 598.699,20 euro; Godiasco che ha ottenuto 248.000 euro; e Torre d'Isola che con un milione di euro ha fatto la parte del leone.

Godiasco, tra i beneficiari del finanziamento regionale

"Sono estremamente soddisfatto - ha detto Foroni - del risultato raggiunto. Questa procedura, finanziata interamente da Regione con una cifra pari a 60 milioni di euro, è la prova dello straordinario sforzo finanziario che l'istituzione regionale compie per valorizzare i nostri Comuni e renderli più attrattivi, in un'ottica di turismo culturale attraverso interventi su aree e immobili di interesse pubblico. Vogliamo avviare processi virtuosi di recupero urbano che avranno un impatto positivo anche sulla ripresa economica dei territori duramente provati dall'emergenza Covid-19".

A Torre d'Isola andrà invece un milione di euro

"Regione Lombardia sostiene la valorizzazione dei territori. I borghi storici rappresentano un patrimonio storico, artistico e culturale prezioso della nostra regione, fondamentali per il rilancio turistico delle nostre realtà". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, in merito alla pubblicazione della graduatoria delle domande dei Comuni lombardi ammessi al finanziamento per realizzare interventi di riqualificazione dei borghi storici.

"La Lombardia - ha concluso la Magoni - riparte anche dai suoi borghi, mete tutte da scoprire, all'insegna di un turismo dei territori che permette al viaggiatore di apprezzare e conoscere tradizioni, luoghi e itinerari enogastronomici unici. Eccellenze che meritano di essere esaltate, valori aggiunti per una regione che ha tanto da offrire in termini di attrattività".