In Lombardia 745 nuovi casi, tassi di positività in aumento

A fronte di 105766 tamponi processati, sono 745 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che sale allo 0,7% (ieri 0,48%); in provincia di Pavia i positivi rilevati sono 34. Rimane stabile il numero di pazienti, 49, ricoverati in terapia intensiva, mentre si registra un aumento nei reparti ordinari, dove ci sono attualmente 330 pazienti (+13). Sono stati 15 i decessi per Covid segnalati in Regione nelle ultime 24 ore; sono 34187 i morti per coronavirus in Regione dall'inizio della pandemia.