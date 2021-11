Mario Raz e la sua stand up comedy in tv

L'attore e comico vigevanese Mario Raz torna in tv nell'ottava edizione di "Stand Up Comedy" trasmessa dal canale Comedy Central visibile sulle piattaforme Sky e Now. Sedici le puntate registrate questa estate per la nuova edizione, che prenderà il via domani sera (venerdì) alle ore 23. Il format prevede l'esibizione di due artisti in ogni puntata, ed una di queste ha come protagonista proprio l'attore vigevanese. Per lui è la quarta stagione.

Per vederlo dal vivo, invece, l'appuntamento è giovedì 25 novembre alla Teeria Passaggi di Tempo a Vigevano in via Caduti per la Liberazione, a pochi passi da piazza Ducale. Qui Mario Raz ed alcuni colleghi daranno vita ad una rassegna di Open Mic (letteralmente “microfono aperto”), spettacoli dal vivo dove gli artisti sperimentano il loro materiale davanti ad un vero pubblico. La serata ducale si inserisce nella tournée che vede impegnato l'attore a Genova (6 novembre), Rovereto (16 novembre), Vicenza (30 novembre), Erba (3 dicembre), Rivanazzano (5 dicembre), Milano (16 dicembre).

Rivediamolo in precedente edizione della trasmissione

Dopo la laurea in Comunicazione, media e pubblicità conseguita alla IULM nel 2012, e il conseguimento del diploma di attore presso il CTA di Milano, Mario Raz muove i primi passi nel teatro di prosa, per poi dedicarsi alla comicità frequentando i laboratori di Zelig e Colorado. Nel 2014 la sua partecipazione a "Metropolis" in onda su Sky, quindi tra il 2014 e il 2016 a "Lucignolo", "Fattore Umano" e "Candid Camera" sui canali Mediaset. Contemporaneamente calca i palcoscenici fiorentini insieme a Cantiere Obraz e accanto al maestro Anatolij Vasil'ev.