Campioni olimpici con i calzari Atom

VIGEVANO - La tecnologia di Shoemaster® - brand del Gruppo Atom specializzato in piattaforme CAD 3D innovative per il design e la progettazione integrata di calzature - è protagonista di una vera e propria rivoluzione per il mondo delle calzature sportive.

ATLETI MEDAGLIATI

Grazie ai sistemi Shoemaster®, è stato infatti possibile realizzare il primo calzare su misura sviluppato con tecnologia 3D per i velisti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il calzare è stato messo a punto con gli atleti Ruggero Tita - vincitore, in duo con Caterina Banti, dell'oro nel Nacra 17- Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò. Un progetto unico, sviluppato da un pool straordinario di qualificate imprese italiane, che hanno operato in stretta sinergia.

Ruggero Tita e Caterina Banti sul podio di Tokyo 2020, dove si sono aggiudicati la medaglia d'Oro nella categoria Nacra 17

I CALZARI

Il risultato è stato la creazione di calzari altamente performanti, capaci di sfruttare al massimo le caratteristiche della suola brevettata di U-SAIL e di garantire un elevatissimo grip e una calzata perfetta, merito della totale aderenza del modello alla morfologia del piede dell’atleta. Questi calzari – che a breve saranno resi disponibili anche al grande pubblico - sono il frutto di un lavoro di squadra di eccellenze del Made in Italy, che hanno in parte contribuito ai risultati sportivi raggiunti della nazionale di vela italiana a Tokyo 2020.