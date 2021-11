Quando sono i cani a dare spettacolo

Uno spettacolo… da cani. Con i quattro zampe assoluti ed applauditi protagonisti. Ieri pomeriggio in Castello a Vigevano il gran finale della prima festa delle Associazioni d’Arma che ha visto al centro dell’attenzione l'Associazione Cinofila Madonna della Strada di Pontevico, nel bresciano, sotto la guida del Comandante Aldo Taietti.

Clicca per il video realizzato da Josè Lattari

Quella di Pontevico è senza dubbio una delle migliori scuole di addestramento cinofilo in Italia, che nel corso di decenni di attività ha conquistato riconoscimenti di altissimo valore, oltre a numerosissimi premi.

Taietti, che ha condotto la giornata ed ha portato i quattro zampe, di tutte le razze (pastori tedeschi, rotweiller, meticci, corso) ad effettuare una serie di attività e dimostrazioni, è stato il primo preparatore di cani per la Protezione Civile Italiana.

Come ha ribadito anche nel corso della dimostrazione di ieri in Castello a Vigevano, nella sua scuola non vengono istruiti i cani, bensì i proprietari ed i conduttori a comprendere i loro amici a quattro zampe.