Vigevano: il cantiere del ponte, finalmente, ha ripreso vita

Il cantiere ha ripreso vita. Da qualche giorno le maestranze di Pangea, il consorzio di Pescara che si è aggiudicato l’appalto per il completamento del nuovo ponte sul Ticino, stanno operando all’interno del cantiere del viadotto.

Nei giorni scorsi è stato riaperto il cantiere del nuovo ponte sul Ticino

Pangea si era assicurato l’appalto nel giugno scorso, ma i lavori sono partiti in netto ritardo per questioni assicurative: tre mesi per arrivare alla stipula dell’assicurazione di cantiere. Non bastasse questo intoppo, l’impresa si è trovata a dover fronteggiare anche il mercato delle materie prime, con prezzi in aumento e difficoltà nel reperire il materiale necessario per avviare il cantiere.

I lavori sono stati affidati al Consorzio Pangea di Pescara



Cantiere che è partito nei giorni scorsi. L’impresa avrà un anno di tempo - i termini scattano dalla firma e quindi dalla consegna del cantiere, avvenuta a fine settembre - per completare i 23 metri mancanti dell’asse viario del viadotto, unitamente alla viabilità di accesso al nuovo ponte.

Il cantiere del nuovo ponte era fermo dal dicembre del 2018, quando si innescò un braccio di ferro tra l'impresa appaltatrice dell'opera, la Polese spa, e la stazione appaltante, la Provincia di Pavia, per una richiesta di aumento dei costi da parte dell'impresa. Si arrivò anche ad un arbitrato, che riconobbe a Polese una somma decisamente inferiore rispetto a quella richiesta. Un arbitrato non accettato da Polese. L'impresa venne licenziata dalla Provincia alla vigilia di Pasqua del 2019.