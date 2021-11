Vigevano, il nuovo ospedale: una grande opportunità

Una grande opportunità. Non solo per la città di Vigevano, ma anche e soprattutto per il territorio lomellino. Lo dice a chiare lettere Ruggero Invernizzi, consigliere regionale eletto nelle fila di Forza Italia, nonché componente della commissione sanità al Pirellone.

PROGETTO AMBIZIOSO

«Il progetto - afferma in un’intervista rilascia all’Informatore in edicola da domani, giovedì 11 novembre - è sicuramente ambizioso, ma potrebbe essere un passaggio importante nel ripensamento e nella riorganizzazione dell’offerta sanitaria e sociale di tutta la provincia di Pavia».

Ruggero Invernizzi, consigliere regionale di Forza Italia e componente della commissione sanità del Pirellone

«Come ha detto la vice presidente Letizia Moratti durante il meeting Lions svoltosi due settimane fa a Vigevano - prosegue Invernizzi - Regione Lombardia sta investendo molto per potenziare il sistema sanitario regionale, ascoltando in particolar modo la voce dei territori».

«Il nuovo ospedale di Vigevano - dice sempre l’esponente degli azzurri eletto nella nostra provincia - se ben progettato e condiviso insieme a tutto il territorio, potrà essere una importante risposta a queste esigenze».

RIFORMA SANITARIA, LA MARATONA

Intanto da questa mattina è iniziata al Pirellone la “maratona” consiliare che porterà alla modifica della Legge 23, il testo di riforma della sanità lombarda. Sono previste sedute ogni giorno (esclusi sabato e domenica) fino al 26 novembre. «Grazie a questa riforma - conclude Invernizzi - avremo la possibilità di accedere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dove, complessivamente, incluse le risorse regionali, vengono destinati per l’edilizia sanitaria un miliardo e 350 milioni».