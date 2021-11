In Lombardia 1237 nuovi casi, tasso di positività stabile all'1,1%

In Italia sono 8544 i nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore, con 53 morti. Il tasso di positività diminuisce leggermente ed è all'1,6% (ieri 1,7%).

A fronte di 107385 tamponi processati, sono 1237 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nell’ultimo giorno; il tasso di positività risulta stabile all'1,1%. In provincia di Pavia sono 45 i positivi accertati. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, che sono attualmente 51 (+2) mentre diminuiscono i pazienti nei reparti ordinari, che sono 430 (-4). Sono 3 i decessi per coronavirus accertati in Regione, 34225 dall’inizio della pandemia.