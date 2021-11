Aggressione in viale Industria: ferita una ragazza di 20 anni

Una giovane di 20 anni è stata aggredita questa mattina (giovedì) in viale Industria, a Vigevano. All'origine dell'episodio ci sarebbe una lite con il convivente, un uomo di 34 anni, che si sarebbe scagliato con violenza contro la ragazza, prendendola anche a calci.

Le forze dell'ordine sono state allertate da alcuni passanti, che hanno assistito preoccupati alla scena. In pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia di Stato, e una pattuglia dei carabinieri. La ventenne è stata soccorsa intorno alle 11,30 e portata con un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è arrivata in codice verde; le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto sono in corso le verifiche del personale del Commissariato.