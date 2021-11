Tigros, un solo Natale non basta

TIGROS vuole valorizzare la stagione più attesa dell’anno: il Natale 2021 sarà vissuto diversamente dal precedente e sarà atteso con più motivazione e voglia di festeggiare. Ecco perché il messaggio della campagna è “Quest’anno un solo Natale non basta” e si concretizza in una serie di attività pensate per i clienti.

IL FILM DI 60 SECONDI - https://www.facebook.com/Tigros/ - racconta la straordinaria storia di un bambino alla scoperta di un Calendario dell’Avvento magico, dove all’interno delle finestrelle vivono persone vere, che festeggiano ventiquattro volte, una per ogni giorno di dicembre. Il video è veicolato tramite adv online, i canali social e i cinema nelle città e province dove sono presenti i punti vendita TIGROS.

La campagna “Quest’anno un solo Natale non basta” propone una serie di iniziative molto integrate tra loro:

IL CALENDARIO DELL'AVVENTO è un oggetto reale distribuito nei punti vendita, in omaggio, a tutti i nostri clienti a partire dal 15 Novembre. Contiene tante piccole sorprese, una per ogni giorno: buoni sconto sulle bontà e prodotti natalizi, ricette sfiziose, 3 bolloni Sconta Quello che Vuoi -25%, una attività benefica a favore di Croce Rossa Regionale del Piemonte e della Lombardia, una favola tutta da ascoltare

UNA LINEA DI OGGETTI ESCLUSIVI, che riproduce la creatività ed il motto natalizio, in vendita presso i nostri negozi: borsa della spesa, magliette, tazze mug, runner da tavolo, piatto per il panettone, carta regalo, orso di peluche alto 100 cm;

UN'EDIZIONE SPECIALE DI MELALEGGO ricca di contenuti dedicati al Natale, come ad esempio ricette con gli ingredienti freschi dei nostri reparti, idee, tradizioni ed attività legate alle Feste. In regalo, al centro della rivista, una serie di biglietti natalizi da personalizzare ed utilizzare per i propri regali e messaggi di auguri.

MelaLeggo è distribuita ogni mese sempre in omaggio nei punti vendita e il nuovo numero è disponibile a partire dal 28 Novembre.