Il duello nel Carroccio: Bargigia sfida Palli

Uno contro l'altro. Come avviene per ogni competizione, per ogni sfida. Ma questa volta il duello, come avevamo scritto anche nei giorni precedenti, è tutto in casa Lega. In vista delle prossime elezioni provinciali si sfideranno infatti Giovanni Palli, sindaco di Varzi nonché presidente della Comunità Montana Oltrepadana, ed il primo cittadino di Marzano, Angelo Bargigia.

Il primo, Palli, è il candidato alla presidenza della Provincia di Pavia indicato da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Bargigia è invece l'uomo indicato dall'ala che fa riferimento all'europarlamentare Angelo Ciocca ed al consigliere regionale Roberto Mura, in contrapposizione con la scelta della segreteria provinciale. Una scelta, continuano a ribadire i "ciocchiani” non condivisa.

LE FIRME, LA SPACCATURA. A mezzogiorno di ieri sia Bargigia che Palli hanno presentato in Prefettura le firme necessarie a sostegno delle rispettive candidature a presidente e per la lista dei consiglieri che formeranno la futura assise di piazza Italia. Alla consegna del dossier con le firme, accanto a Palli, c'erano i segretari provinciali delle forze di centro-destra Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Claudio Mangiarotti (Fratelli d'Italia) e Jacopo Vignati (Lega), quasi a sancire che questa è l'alleanza originale. Indubbiamente con questo atto si sancisce ufficialmente la spaccatura in casa Lega. Una spaccatura che sicuramente esploderà dopo il 18 dicembre, quando uscirà il nome del futuro presidente della Provincia di Pavia.

Da sinistra: Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Giovanni Palli (candidato presidente del centro-destra), Claudio Mangiarotti (Fratelli d'Italia) e Jacopo Vignati (Lega)

I CANDIDATI AL CONSIGLIO. Ecco la lista dei candidati al consiglio provinciale. A sostegno di Palli ci saranno: Daniela Bio (vice presidente uscente, Forza Italia, Mortara), Michela Callegari (sindaco Miradolo Terme), Ivana Cartani (sindaco Sant’Alessio con Vialone), Claudio Mangiarotti (Fdi, sindaco di Volpara), Antonio Costantino (Lega, sindaco di Gambolò), Marco Facchinetti (Lega, sindaco di Mortara), Andrea Frustagli (Stradella), Amedeo Quaroni (Montù Beccaria), Franca Autelli (consigliere comunale Fdi Garlasco), Maria Pia Taraso (Pavia), Riccardo Ghia (consigliere comunale Lega, Vigevano), Giuseppe Carbone (Voghera).

Con Bargigia si schierano invece: Irene Angusti (Olevano), Simona Armeli Moccia (Casei Gerola), Enrica Bega (sindaco di Montescano), Milvia Salvi (vice sindaco di Lirio), Martina Tessera (San Genesio e Uniti), Giovanni Amato (sindaco di Magherno), Virginio Anselmi (sindaco Pieve Porto Morone), Filippo Droschi (Bressana Bottarone), Gennaro Gallo (Pavia), Adriano Piras (sindaco di Mezzanino), Roberto Pittaluga (Scaldasole), Marco Zucchetti (Vidigulfo).