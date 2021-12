Mascherine all'aperto: a Pavia scatta l'obbligo in alcune zone

Dal 5 dicembre al 15 gennaio 2022, scatterà l'obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto in determinate strade della città. Lo ha deciso il comune di Pavia, come altre città lombarde, per scongiurare il «pericolo di diffusione del contagio in alcuni contesti e aree sensibili». Chi non rispetta le prescrizioni contenute nell'ordinanza rischia una sanzione da 400 fino a 1000 euro.

Ecco le vie ele zone interessate dal provvedimento. Nel centro storico, nel perimetro compreso tra: Lungo Ticino Sforza, Lungo Ticino Visconti, Viale libertà, Piazza Minerva, Viale Cesare Battisti, Piazza Dante, Viale Matteotti, Piazza Castello, Via Santa Maria delle Pertiche, Piazza Emanuele Filiberto, Viale Gorizia, Viale Resistenza. Corso Manzoni compreso Galleria Manzoni, Piazzetta Guidi, Piazza della Stazione, Via Trieste compresa l’autostazione, Via Filzi, Viale Cesare Battisti, Viale Vittorio Emanuele II. Sul Ponte Coperto.

Dove vengono organizzati mercati istituzionali, fiere istituzionali su suolo pubblico, mercatini dei prodotti agricoli e degli hobbisti. Entro 200 metri da tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, negli orari di ingresso e uscita. A tutte le fermate del trasposto pubblico locale.