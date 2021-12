Santa Barbara, oggi si celebra la patrona dei vigili del fuoco

Si sono tenute questa mattina (sabato) le celebrazioni organizzate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia nella chiesa di Sant'Alessandro Sauli e al cimitero dei caduti dei vigili del fuoco per onorare la patrona del Corpo Santa Barbara, che «aiuta ad affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità, questo grazie alle competenza ed alle capacità di tutto il personale, sempre in prima linea per conto delle Istituzione in riferimento alla fiducia dei cittadini, dando un fulgido esempio di dedizione al dovere».

Alla cerimonia erano presenti il comandante provinciale, il vicecomandante, i funzionari e il personale operativo di ogni ordine e grado, il Prefetto, il sindaco, e i rappresentanti delle altre forze dell’ordine. Nel corso dei festeggiamenti, sono state consegnate le benemerenze al personale andato in quiescenza.