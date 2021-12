Rapina in banca: il terzo bandito rintracciato e arrestato a Torre del Greco

Avevano rapinato la filiale bancaria della Monte dei Paschi di Motta Visconti (Milano), in via Soriani, nel pomeriggio del 12 novembre, tenendo in ostaggio anche alcuni dipendenti, chiusi in un ufficio. I carabinieri erano riusciti ad arrestare in flagranza due banditi, mentre il terzo complice era riuscito a fuggire.

È stato arrestato ieri mattina (venerdì), al termine di un’indagine diretta dalla dottoressa Diletta Balduzzi della Procura di Pavia, dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso, che lo hanno rintracciato all’interno di un appartamento a Torre del Greco (Napoli), città d’origine dell’uomo. U.G., 46 anni, con precedenti specifici, il giorno della rapina era in licenza straordinaria dal carcere di Napoli Secondigliano. Denunciato per rapina aggravata in concorso, ora si trova nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il 46enne dovrà rispondere anche del reato di detenzione illecita di materiale esplodente. Durante la perquisizione dell’appartamento, sono stati trovati 68 detonatori a miccia e circa 3mila euro in contanti.