Ambrogino d'Oro all'ex consigliere comunale Lunghi

Da oggi l’Ambrogino d’Oro, la tradizionale cerimonia che si tiene il 7 dicembre con la consegna di medaglie e attestati di benemerenza civica, parla anche vigevanese. Questa mattina a Milano un attestato è stato infatti consegnato a Simone Lunghi, ex consigliere comunale della lista Civica Righi e da alcuni anni residente nel capoluogo metropolitano.

La cerimonia di consegna dell'attestato di benemerenza civica a Simone Lunghi, al centro della foto con i pattini. L'Ambrogino d'Oro venne istituito nel 1925 dal sindaco di Milano Luigi Mangiagalli e prende il nome dalla moneta d'oro milanese che tanto aiutò l'economica meneghina in epoca viscontea

CHI E' SIMONE LUNGHI Canoista e sportivo, Lunghi è il fondatore dell’associazione Angeli dei Navigli che si occupa di difendere e diffondere la cultura degli storici canali milanesi. Lunghi in questi anni, insieme ad altri aderenti all’associazione - «abbiamo iniziato in quattro, sembravamo quattro sfigati scappati da casa, oggi siamo in una trentina, ma alle nostre iniziative partecipano anche ottanta persone» - ha provveduto ad estrarre dai navigli circa 800 biciclette, un centinaio di monopattini, elettrodomestici vari, persino un divano. «Le bottiglie di plastica non siamo mai riusciti a contarle…».

Una foto quasi anticipatoria: un paio di anni fa Simone Lunghi si fece fotografare lungo il naviglio vestito da Sant'Ambrogio, patrono di Milano

I NAVIGLI STUPRATI «Quando estrai dalle acqua dei Navigli oltre 800 biciclette non lo fai per aver un ritorno o per avere un Ambrogino. E non lo fai nemmeno perché qualcuno te lo ha chiesto. Lo fai - dice Lunghi - perché non riesci a sopportare di vedere la poesia del Naviglio Grande stuprata da un atto insulso. Un gesto vile fatto da dei codardi che non hanno idea di come ci si possa divertire e che ignorano la storia di questo canale che ha reso grande Milano. E allora cerchi di far conoscere quella storia e di difendere quelle acque».

Simone Lunghi fotografato in sulle rive di quello che considera la sua seconda casa: il naviglio milanese

LE AULE GALLEGGIANTI Non solo. «Ho trasformato le canoe della Canottieri San Cristoforo in una sorta di aule galleggianti su cui oltre ad apprendere le tecniche di pagaiata è possibile anche imparare la storia di Milano vista attraverso le acque dei suoi Navigli. Ad inizio della Pandemia, nel marzo dello scorso anno, non potendo insegnare ai ragazzi delle scuole che solitamente venivano in uscita didattica, ho iniziato a scrivere dei post raccontando aneddoti di storia dei navigli. Queste "Pillole Curiose" hanno avuto un successo insperato, alcuni post hanno superato le 300.000 visualizzazioni e il totale è ben oltre i 10 milioni di contatti sui social».

Alla premiazione di questa mattina, Simone Lunghi è arrivato con i pattini. Utilizzati però solo per l'ultimo tratto del percorso

L'ARRIVO ALLA PREMIAZIONE. Alla cerimonia di premiazione, Lunghi si è presentato con i pattini. «Per andare a prendere l'Ambrogino d'Oro prima ho pagaiato su un Sup, poi ho pedalato su una bici e infine sono arrivato a teatro sui pattini. L'ho fatto non per esibizionismo ma per far vedere che si può cambiare. L'ho fatto per tutte quelle persone che, come me, vogliono divertirsi in maniera sana. E lo fanno usando come spazio di questa loro "ricreazione" quell'immenso campo giochi che è Milano. Gente che prende il divertimento in maniera terribilmente seria e è già millemila anni luce avanti ai cliché o alle convenzioni: non è che se mi presento in skateboard ad un appuntamento di lavoro io sia meno affidabile rispetto a chi si presenta con un NCC (noleggio con conducente n.d.r.). Anzi: siamo persone più attente all'ambiente, alla nostra salute e, grazie a questa specie di "ricreazione" ci trovate spesso con un volto sorridente dato dal non avere assillo del parcheggio o del traffico bloccato».