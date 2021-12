In Lombardia 3474 nuovi casi. Da domenica al via prenotazioni vaccino per fascia 5-11 anni

Sono 3474 o nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, a fronte di 161186 tamponi processati; il tasso di positività è al 2,1% (ieri 2,9%). In provincia di Pavia sono 137 i positivi accertati. Sono attualmente 139 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+3) e 1124 (+40) nei reparti ordinari. I morti per Covid nelle ultime 24 ore in Regione sono stati 21, dall’inizio della pandemia 34545.

Da domenica 12 dicembre si potrà prenotare il vaccino per la fascia 5-11 anni, sulla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Da giovedì 16 dicembre inizieranno le vaccinazioni. «In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi. I Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, oltre ad accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie tenendo conto degli impegni scolastici nei giorni feriali. Previsto l’accesso tutto il giorno il sabato e la domenica».