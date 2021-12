Arrivano le casette per le api

Dopo i terreni di proprietà, adesso il Comune di Vigevano regala alle api anche le casette. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Daniele Semplici. «Se vogliamo - afferma - si tratta di un ampliamento del precedente progetto, quello che aveva messo a disposizione dei terreni incolti di proprietà al fine di sostenere la riproduzione delle api».

Oggi l'amministrazione ha deciso di acquistare delle apposite casette, da posizionare sugli alberi dei parchi pubblici della città, ad un'altezza che varia dai due metri e mezzo ai tre. «Le strutture - prosegue Semplici - conterranno dei bozzoli della specie dell'ape selvatica. Si tratta di esemplari sprovvisti di pungiglione, quindi assolutamente non pericolose, che per loro caratteristiche non creano ampie colonie con le api regina, ma costituiscono piccolissimi gruppi autonomi»

Daniele Semplici, assessore all'ambiente del Comune di Vigevano

Ulteriore caratteristica delle api selvatiche è l'importante azione impollinante, ben 10 volte superiore alle apis mellifere. «Ma c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare - continua il titolare dell'ambiente - oltre ad incrementare il precedente progetto approvato, tramite il proliferare delle piccole colonie di api selvatiche, andremo a monitorare anche la qualità dell'aria che respiriamo. Un motivo per la mancata proliferazione è sicuramente legato al livello di inquinamento».

Un esemplare di ape selvatica