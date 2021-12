Vigevano-Malpensa, dal commissario parole rassicuranti

L’aveva annunciato due settimane fa, nel corso del convegno “Sos Infrastrutture” promosso dal consigliere comunale Iozzi. Martedì pomeriggio l’onorevole Elena Lucchini ha incontrato il commissario della Vigevano-Malpensa, Eutimio Muccilli, dirigente Anas.

«A Muccilli - spiega la parlamentare leghista eletta nel collegio di Vigevano - ho evidenziato quanto fatto fino ad ora insieme alle amministrazioni locali e a Regione Lombardia per la realizzazione di quest’opera fondamentale per il territorio».

L'onorevole Elena Lucchini, parlamentare della Lega eletta nel collegio di Vigevano

Lucchini, capogruppo della Lega in Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, entra poi nei dettagli dell’incontro con il commissario straordinario nominato dal Governo la scorsa estate. «È stato un incontro interlocutorio ma fondamentale per rimarcare all’ingegner Muccilli le istanze dei Comuni del vigevanese, della Lomellina e dell’area metropolitana che chiedono con insistenza la realizzazione dell’opera infrastrutturale. Ho ricevuto importanti rassicurazioni sullo stato di avanzamento. La Vigevano-Malpensa - conclude l’onorevole del Carroccio - sarà un asset strategico di sviluppo economico in quanto favorirà i collegamenti fra la provincia di Pavia e il sud Milano».

Il tracciato della tratta C che collega il nuovo ponte sul Ticino di Vigevano ad Abbiategrasso

Rassicurazioni importanti, dice la deputata. Che non si spinge oltre. La stessa, lo ricordiamo, nel corso del convegno, aveva indicato un cronoprogramma: per la tratta C, quella che interessa più da vicino il nostro territorio, secondo la programmazione Anas, vedrà l’apertura del cantiere a settembre 2023.