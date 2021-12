Furto al cimitero, colpo da 50mila euro

Tornano in azione i “predoni” del rame in Lomellina. L’ultimo colpo vale qualche decina di migliaia di euro ed è stato messo a segno a Gambolò. Nel mirino dei banditi è finito il cimitero cittadino. Da qui, una quindicina di giorni fa, sono state rimosse caditoie, gronde e altri manufatti in rame nella parte più interna del camposanto, provocando ingenti danni alle strutture. Da una prima stima, il valore del materiale rimosso si aggirerebbe sui 50mila euro.

Quello eseguito a Gambolò, probabilmente da una banda specializzata in furti di questo tipo, è un lavoro a regola d’arte. Per entrare all’interno del camposanto, i malviventi si sarebbero arrampicati utilizzando i canali di scolo. Ma alcuni momenti del furto sono stati ripresi dall’impianto della videosorveglianza comunale: dalle immagini sarebbero 3 o 4 i malviventi inquadrati mentre entrano in azione e poi fuggono via.

