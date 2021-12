Covid, in Lombardia aumentano i casi: oltre 6mila nuovi positivi e 24 decessi

A fronte di 149675 tamponi processati, sono 6119 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia nell'ultimo giorno – di cui 286 in provincia di Pavia –, con un tasso di positività in crescita al 4% (ieri era al 3,8%). Aumenta il numero dei pazienti ricoverati: in terapia intensiva sono 154 (+7), nei reparti ordinari 1223 (+30). I decessi per coronavirus in Regione sono stati 24 nelle ultime 24 ore, dall'inizio della pandemia 34718.

Qui sotto il video del Ministero della Salute con il monitoraggio settimanale Covid-19: il commento di Gianni Rezza al report 6-12 dicembre 2021