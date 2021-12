In Italia record di contagi: oggi 44.595

Sono 12.913, a fronte di 205.847 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è al 6,2%. I decessi sono stati 45 per un totale di 34.859 dall’inizio della pandemia. Nonostante i numeri in forte aumento i ricoveri ordinari, pur in crescita, sono oggi 1.408 (+56) mentre calano quelli in terapia intensiva che sono 162 (-2). Il boom di nuovi casi si registra nella provincia di Milano (+5.587 di cui 2.518 a Milano città), seguita da quella di Monza e Brianza (+1.315) e da quella di Varese (+998). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 635.

Il bollettino odierno riguardante la Lombardia

In Italia i nuovi positivi sono 44.595 nuovo record dall’inizio della pandemia. I decessi sono stati 168. Il tasso di positività è al 4,9%. In ospedale restano 8.722 degenti ordinari (+191) e 1.023 (+13) in terapia intensiva.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 46.188.831 persone (il 77,95% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 16.597.930 persone (il 28,01% della popolazione).