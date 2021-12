Nel canale con l'auto: sono salvi

L'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada ed è finita in un canale nel quale l'acqua è profonda solo qualche decina di centimetri. Gli occupanti, per fortuna, sono riusciti ad uscire dall'abitacolo e a mettersi al sicuro. E' accaduto questa notte lungo la ex-statale 596 in territorio di Dorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Garlasco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.