Tamponi a carico del servizio sanitario regionale: dove farli in provincia di Pavia

Con l'incremento dell'incidenza del virus, è aumentata la richiesta di tamponi diagnostici. La Lombardia ha ridefinito le regole di accesso all’offerta dei tamponi naso-faringei per la ricerca del virus SARS-CoV-2 in regime di servizio sanitario regionale (SSR), che è «prioritariamente dedicato in forma esclusiva ai pazienti sintomatici con richiesta di effettuazione del tampone da parte del medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o tramite Ats», specificano dalla Regione.

Ecco quando è possibile accedere ai punti tampone in regime SSR:

1. In presenza di sintomatologia Covid-19

con prenotazione del tampone da parte di Ats

con prenotazione del tampone da parte del medico di medicina generale - compreso il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) o pediatra di libera scelta

con ricetta del medico di medicina generale, medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), pediatra di libera scelta

2. Tampone di fine isolamento

con prenotazione del tampone da parte di Ats

con prenotazione del tampone da parte del medico di medicina generale - compreso il medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) o pediatra di libera scelta

con esibizione del provvedimento di isolamento inviato da Ats

3. Rientro dall’estero/sorveglianza sanitaria

con prenotazione del tampone da parte di Ats

con esibizione del provvedimento di disposizione di quarantena rilasciata da Ats

Contatto di caso e sorveglianza scuole

«I soggetti contatti stretti (fine quarantena) o in “sorveglianza con testing” delle scuole – fanno sapere dalla Regione – possono effettuare il tampone presso le farmacie presentando la stampa del provvedimento di quarantena/sorveglianza inviato da Ats. Non sarà quindi possibile effettuare il tampone nei punti di erogazione previsti da ASST/IRCCS».

TAMPONI NASOFARINGEI: AMBULATORI E LABORATORI ABILITATI SUL TERRITORIO

ASST DI PAVIA: sono attivi i presidi ospedalieri di Voghera e Vigevano. È possibile prenotare, avendo a disposizione la prescrizione medica, mediante il portale Prenotasalute di regione Lombardia, oppure chiamando ai numeri 0382-1958463 e 0383-695263 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, o scrivendo alla casella mail :presaincarico@asst-pavia.it. (qui il sito di Ats Pavia).



Vigevano - container alla destra dell'ingresso di Corso Milano 19 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 previa prenotazione

Voghera - container alla destra dell'ingresso di via Volturno 14 - dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 previa prenotazione

L.A.M. SANT'AMBROGIO LABORATORIO ANALISI MEDICHE srl ( Lomellina ): 0381-77469 - 0384-99720, https://www.lam-santambrogio.it/

): 0381-77469 - 0384-99720, https://www.lam-santambrogio.it/ LABORATORIO ESAMI CHIMICO CLINICI SRL (Oltrepo): 0385-51367, https://www.lecc.it/

LAM VOGHERA LABORATORIO ANALISI MEDICHE SRL (Oltrepo): 0383-48130, https://www.lamvoghera.it/

M.A.D. ANALISI SRL (Oltrepo): 0383-642130, 0383 642130, https://www.madanalisi.it/

LABORATORIO ANALISI MEDICHE SAN GIORGIO SRL (Pavese):0382-580556, https://www.laboratoriosangiorgio.it/

I.R.C.C.S. FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO (Pavese): http://www.sanmatteo.org/site/home/area-comunicazione/in-primo-piano/articolo4967.html

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB (Pavese): 0382-592592, https://www.icsmaugeri.it/

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE C. MONDINO (Pavese): 0382-380232, 0382-380315, http://www.mondino.it

PUNTI TAMPONE MOLECOLARE SALIVARE:

TAMPONI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI IN FARMACIA: CHI LI FA E DOVE

Possono recarsi in farmacia per effettuare il tampone antigenico rapido senza costi per il cittadino i seguenti soggetti:

contatti stretti (fine quarantena)

studenti coinvolti nelle campagne di sorveglianza delle scuole

viaggiatori rientranti dall'estero

Per l'elenco delle farmacie del territorio che hanno aderito al protocollo d’intesa promosso dal Governo clicca qui.

Ecco le indicazioni di Ats Pavia: il requisito necessario per accedere gratuitamente alla prestazione è esibire in farmacia la stampa del provvedimento di quarantena/sorveglianza inviato da Ats. Per tutte le altre categorie il costo del test è di 15 euro. Per i minori tra i 12 e i 18 anni (non sottoposti a sorveglianza ) la quota a carico dell’assistito è di 8 euro (è riconosciuto un contributo pubblico alle farmacie pari a 7 euro). L'eventuale tampone antigenico positivo NON richiede conferma con il tampone molecolare, ma è considerato caso confermato. Gli appuntamenti sono gestiti direttamente da ciascuna farmacia.