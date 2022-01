Vigevano, i detenuti ripuliscono il centro storico

Un'occasione di riscatto. Anzi, "mi riscatto per il futuro”, il titolo dell'iniziativa varata dall'assessorato alle politiche ambientali del Comune di Vigevano in collaborazione con la direzione della Casa di Reclusione della frazione Piccolini.

Stamattina due detenuti della struttura, unitamente ad un uomo di origine albanese titolare di una borsa lavoro con il Comune di Vigevano, erano presenti nel centro storico cittadino per un'operazione di pulizia. Dalle fioriere pubbliche alle cicche di sigaretta, sino alla pulizia dell'area dove è collocato ancora per qualche ora l'albero di Natale.

L'intervento dei detenuti per la pulizia di alcune aree critiche della città, è prevista per due giorni alla settimana. Nel prossimo turno saranno tre gli ospiti della Casa di Reclusione che interverranno in base alle direttive che verranno impartite dal settore ambiente.

Dell'iniziativa ci parla l'assessore all'ambiente del Comune di Vigevano, Daniele Semplici