Covid-19, in Lombardia ricoveri in calo

Sono 188.797 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività a quota 17%. Le vittime sono state 385 (380 ieri) mentre attualmente i positivi sono complessivamente 2.682.041. Guariti e dimessi sono 6.935.625 ma crescono ancora i ricoveri: quelli ordinari sono aumentati di 159 unità, quelli in terapia intensiva di 10.

La situazione oggi in Italia



In Lombardia i positivi sono 37.233 con il tasso di positività che passa dall'11,8% di ieri al 16,3% di oggi. I decessi sono stati 70 mentre sono in calo i ricoverati: quelli ordinari sono 3.678 (-26) e quelli in terapia intensiva 265 (-2). La provincia di Milano, che conta 11.228 nuovi casi, è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+5.876) e da quella di Monza e Brianza (+3.507). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 2.104.