Domani in Duomo la polizia locale festeggia San Sebastiano

La polizia locale di Vigevano celebra domani la ricorrenza del patrono San Sebastiano. Il programma prevede la celebrazione della Messa in Duomo alle 10.30: ad officiarla sarà il vescovo di Vigevano, Maurizio Gervasoni. A seguire è prevista la cerimonia civile alla quale parteciperanno il prefetto di Pavia, Paola Mannella ed il questore di Pavia, Gerardo Acquaviva.

L'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo

«Purtroppo lo scorso anno a causa della pandemia la cerimonia era stata annullata - spiega l'assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo - ed è per questa ragione che quest'anno sarà ancora più sentita. La ricorrenza di San Sebastiano, che è patrono del Corpo della polizia locale dal 1957 - prosegue - rappresenta un momento di unione e senso di appartenenza per tutti gli operatori del comando. In più quest'anno l'evento riveste un aspetto ancora più importante - conclude - perché dopo anni di assenza di un comandante, il bilancio dell'attività operativa sarà illustrato dal nuovo comandante Giuseppe Calcaterra».

Giuseppe Calcaterra, da pochi mesi comandante della polizia locale di Vigevano