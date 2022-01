«Dodici Sanremo e 14 milioni di dischi venduti, ma per noi le porte dell'Ariston restano sbarrate»

Insieme possono contare su 12 partecipazioni al Festival di Sanremo e qualcosa come 14 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Eppure per loro le porte dell’Ariston restano sbarrate. Niente da fare per “La prossima generazione”, un gruppo composto da cantanti e autori che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana.

Stiamo parlando di Gian Pieretti, ormai lomellino di adozione, Dino, Donatello, Paki dei Nuovi Angeli e Bobby Posner dei Rockes.

Eugenio Zambelli, in arte Dino: tra i suoi successi "Te lo leggo negli occhi”, “La tua immagine” e “Gli occhi miei”

Giuliano Illiani, in arte Donatello. Tra i suoi successi "Io mi fermo qui”, “Malattia d'amore”, “Tu giovane amore mio”

Dante Pieretti, meglio conosciuto come Gian Pieretti: è stato il cantante di "Pietre”, “Il vento dell'Est”, “Il vestito rosa del mio amico Piero”

Bobby Posner, bassista e voce dei Rockes

Paki, leader storico del complesso I Nuovi Angeli, tra i successi: Singapore e Donna Felicità

Ne abbiamo parlato con Gian Pieretti, che ci spiega di questo rifiuto di Sanremo e soprattutto dei progetti futuri del gruppo “La prossima generazione”.

E alla fine dell’intervista, il video della canzone che avrebbero voluto portare al Festival.