Enogastronomia: siglato l'accordo tra Ascovilo e Strade Vino e Sapori

Superare i personalismi per dare vita ad un vero gioco di squadra. Fare sistema, unire forze e progettualità per andare non solo alla ricerca di fondi, ma soprattutto per creare una vera vetrina delle eccellenze enogastronomiche territoriale. In un momento cardine, dove sappiamo bene come il turista si muova alla ricerca sì di paesaggi, ma anche di sapori e di eccellenze. E in Lombardia esiste una cultura, una vera e propria vocazione di sapori e di vini di altissima qualità

Sono queste le condizioni, le premesse per guardare insieme verso un nuovo futuro, che hanno dato vita al protocollo di collaborazione per promuovere il territorio in tutti i suoi ambiti con particolare riguardo al contesto vitivinicolo ed enoturistico. Il patto è stato siglato questa mattina nell’Enoteca Regionale di Broni dall’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi e i presidenti di Ascovilo e Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori di Lombardia, Giovanna Prandini e Gianni Boselli.

Il momento della firma dell'accordo tra Ascovilo e Federazione delle Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia

«Serve in tutte le province una regia unica per promuovere a livello turistico i territori attraverso il vino e i prodotti tipici, puntando sulla qualità e i servizi offerti, con iniziative specifiche, studi e programmazione, coinvolgendo altri enti territoriali», ha dichiarato Rolfi. «I nostri vini sono sempre più apprezzati all’estero. L’export cresce a due cifre ogni anno, dobbiamo usare le nostre eccellenze come strumento di attrazione per le nostre bellezze. Quella odierna - ha aggiunto sempre l'assessore regionale - non è solo una collaborazione codificata. C'è un concetto più alto: la consapevolezza che per continuare a promuovere al meglio le nostre eccellenze, cibo, vino e paesaggio, dobbiamo fare squadra. Essere uniti, fare sistema, essere più incisivi».

Fabio Rolfi, assessore regionale all'agricoltura presente oggi a Broni per la sigla del protocollo

L’accordo siglato prevede anche la possibilità di realizzare temporary shop o botteghe/enoteche e attività sinergiche (comunicazione e stampa), partecipare a bandi o gare in modo condiviso oltre a redigere piani e progetti condivisi. Sarà costituita una Commissione di lavoro con finalità organizzative e consultive che si interfaccerà con enti e associazioni.

Il protocollo d'intesa è stato siglato presso l'Enoteca Regionale di Broni (ph: Rullo)

«La firma di questo accordo è una occasione storica per tutto il territorio, rappresentato dai 13 consorzi di tutela dei vini di Lombardia. Avere una voce unitaria significa promuovere meglio i vini e l’enoturismo», aggiunge Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo. «Abbiamo creduto a questo risultato, creando un progetto concreto e collaborando a tutti livelli istituzionali per trovare unità di intenti. Il vino - ha proseguito la presidente di Ascovilo - può essere strumento di promozione, di turismo, di valorizzazione ambientale. La Lombardia non può e non deve dare per scontato di essere riconosciuta come una eccellenza: se il consumatore non sperimenta l’assaggio non ha tutti gli elementi per fare le sue scelte di acquisto. Dobbiamo cogliere tutte le occasioni utili post pandemia per riallacciare il dialogo con i clienti nei ristoranti e nelle enoteche, nelle piazze, nei mercati, nei palazzi storici del nostro territorio, nelle fiere».

Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo, l'associazione dei consorzi di tutela dei vini lombardi

«Le Strade dei vini e dei sapori hanno un potenziale enorme nell’attività di promozione dei territori lombardi», aggiunge Gianni Boselli, presidente della federazione delle strade dei vini e dei sapori della Lombardia. «Questo accordo globale è stato realizzato in seguito a una prima positiva esperienza nell’Oltrepò Pavese. Abbiamo territori ricchi di storia, di cultura e di prodotti tipici di qualità straordinaria. Dobbiamo valorizzare questi aspetti anche sotto il profilo economico».