Covid-19, in tutto il Paese degenze in calo

Sono 155.697 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che si assesta al 15% rispetto al 15,2% di ieri. I decessi sono stati 389, in calo rispetto al 426 di ieri. Stesso trend per i ricoveri: quelli ordinari sono 19.853 (-148) e quelli in terapia intensiva 1.645 (-20).

Il bollettino diffuso oggi dalla Regione Lombardia

La Lombardia resta la regione con il maggiore incremento di contagi davanti a Veneto ed Emilia-Romagna. I nuovi positivi al Covid-19 sono 25.098 (su un totale di 179.834 tamponi effettuati) e il tasso di positività è al 13,9%. I decessi sono stati 123, per un totale di 36.881 dall'inizio della pandemia. Scendono però i dati relativi ai ricoveri: quelli ordinari sono oggi 3.264 (-141) e quelli in terapia intensiva 254 (-5). La provincia di Milano, con i suoi nuovi 7.262 casi, è quella che segna la maggiore crescita, seguita da quella di Brescia (+3.437) e da quella di Bergamo (+2.255). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 1.445. Ad oggi sono state vaccinate 47.516.848 persone (l'80,19% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 31.580.302 persone (il 53,29% della popolazione).