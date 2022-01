Trofeo Aldo Pollini, aperte le iscrizioni

Una gara di slalom gigante per ricordare la figura di Aldo Pollini che, tra le sue numerose passioni sportive, aveva appunto lo sci e la montagna in generale. Il trofeo a lui dedicato si disputerà domenica 6 febbraio sulla pista Aretù di Courmayeur e sarà aperto a tutte le categorie, dai 6 anni in su. La gara viene organizzata dall’associazione a lui intitolata, insieme al Panathlon Club Pavia e la Scuola di Sci e Snowboard Courmayeur e in collaborazione con la Scuola di Sci Montebianco Courmayeur, il Courma Ski Team e la sezione Cai di Vigevano.

Pollini, che ha speso buona parte della sua vita proprio a Courmayeur, insieme ad altri amici era stato promotore e sostenitore degli storici campionati vigevanesi e anche accompagnatore di giovani promesse dello sci cittadino. Questa gara vuole essere una festa, nel limite del possibile per le condizioni e le limitazioni date dalle misure anti Covid (per parteciparvi è indispensabile possedere il super green pass), un’occasione per radunare tanti amici e frequentatori delle piste di Courmayeur per un unico obiettivo, la raccolta fondi che l’associazione destinerà alle attività di sostegno per i giovani e gli sport di montagna.

La quota di partecipazione al Trofeo Aldo Pollini è di 15 euro e le iscrizioni si possono effettuare entro il 2 febbraio contattando l’Associazione (info@associazionealdopollini.org) o la Scuola di Sci e Snowboard Courmayeur (info@courmayeurinfo.com). Molti i sostenitori che hanno voluto donare premi per i concorrenti. Un ringraziamento speciale a Pepè Calzaturificio, Azzurra, Zanoletti, Z’am Steg la birra del Monte Rosa, Ski Rental lo Chalet e Kartell.

Nel video di Jose Lattari la presentazione del trofeo da parte di Raffaella Pollini, presidente dell'Associazione intitolata a papà Aldo.