Strada ghiacciata, un autocarro abbatte il semaforo

Ha perso il controllo del suo autocarro Nissan Cabstar, forse per il fondo stradale ghiacciato, ed è andato a collidere con il semaforo che si trova nei pressi della rotatoria di corso Togliatti, abbattendolo. E' accaduto questa mattina. L'impatto è stato piuttosto violento e il mezzo è rimasto danneggiato nella parte anteriore con il parabrezza che è andato in frantumi.

L'autocarro che ha danneggiato il semaforo di corso Togliatti

L'esatta dinamica è attualmente al vaglio degli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. In corso Togliatti è arrivato anche il personale tecnico che si sta occupando della riparazione del semaforo.