Denaro sottratto alle tasse: la Guardia di Finanza sequestra beni per un milione di euro

Sei immobili, ubicati a Cernusco sul Naviglio (Milano), Cassina de' Pecchi (Milano), Vignate (Milano) e Merate (Lecco) per un valore complessivo di un milione di euro sono stati sequestrati dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo a carico di una holding immobiliare che ora ha sede a Galzignano Terme (Padova) e alla notifica di un'informazione di garanzia nei confronti di due indagati per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e auto-riciclaggio.

Uno degli immobili posti sotto sequestro

Le risultanze investigative hanno permesso di accertare come un avvocato internazionalista, attraverso una serie di atti finalizzati a sottrarre alla tassazione i capitali della società e del suo titolare, che è nel frattempo deceduto, abbia trasferito tutte le quote dell'immobiliare italiana ad una società ungherese reintestandole successivamente ad un prestanome e trasformando l'impresa in società semplice.