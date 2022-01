Impianto di videosorveglianza non autorizzato: arriva la maxi-sanzione

Una maxi-multa da 15.200 euro è stata inflitta ieri dai carabinieri di Pavia e dai colleghi dell'Ispettorato del lavoro a seguito di un controllo effettuato presso una attività di installazione e manutenzione di elettrodomestici il cui titolare aveva posizionato un impianto di videosorveglianza in assenza delle necessarie autorizzazioni e aveva omesso di formare i lavoratori e di sottoporli a a visita medica.

L'attività dei militari hanno svolto anche accertamenti in ordine al rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19, sanzionando due attività commerciali su quattro controllate. In particolare una parrucchiera è stata raggiunta da una multa di 600 euro perché sorpresa ad esercitare la propria attività lavorativa priva del Green Pass.