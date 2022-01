Treni, domenica sciopero in Lombardia

Domenica i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subìre delle limitazioni o delle cancellazioni. La causa è lo sciopero indetto della rappresentanze sindacali unitarie di Trenord per l'intera giornata. Considerato che si tratta di una agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, a termini della normativa vigente l'azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.

Le informazioni in tempo reale sono reperibili sulla App Trenord e sul sito dell'azienda

In ogni caso sono previsti dei servizi sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse che eventualmente non dovessero effettuarsi tra le stazioni di Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Le informazioni sull'andamento della circolazione il tempo reale sul sito di Trenord e App Trenord; tramite i monitor e gli annunci sonori.