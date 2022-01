Canna fumaria in fiamme: intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti questa mattina in via Papa Giovanni XXIII a San Genesio ed Uniti per l'incendio di una canna fumaria in una villetta con il tetto interamente realizzato in legno. Le cause sono in fase di accertamento e potrebbero essere legate ad un surriscaldamento della struttura.

I vigili del fuoco al lavoro sul tetto

Il personale di Pavia ha operato con l'ausilio dell'autoscala: la tempestività dell'intervento ha consentito di circoscrivere rapidamente le fiamme impedendo loro di avvolgere il resto della struttura. I danni al tetto sono stati perciò contenuti. L'abitazione è stata così preservata dalle fiamme ed è attualmente agibile.