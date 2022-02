Covid-19, si consolida il calo delle degenze

Sono 16.098, a fronte di 157.969 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 10,1%. I decessi sono stati 50 mentre in ospedale calano le degenze: quelle ordinarie sono 2.970 (-74) e quelle in terapia intensiva 229 (-6). La provincia di Milano conta il maggior numero di nuovi casi (+4.737) seguita da quella di Brescia (+2.373) e da quella di Bergamo (+1.569). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 808.

La situazione odierna della Lombardia

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 118.994 con 395 decessi ed il tasso di positività al 12,3%. Calano ancora i degenti: quelli ordinari sono 323 meno di ieri e quelli in terapia intensiva -25