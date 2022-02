In casa 44 grammi di eroina, la polizia lo arresta

Nell'appartamento di viale Cremona a Pavia, dove erano intervenuti a seguito di una telefonata anonima che segnalava rumori molesti, gli agenti della Volante della Questura di Pavia hanno trovato una donna italiana, già nota alle forze dell'ordine, in compagnia di tre cittadini extracomunitari, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia. Uno di essi, A.D., 41 anni, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione per la violazione della legge sugli stupefacenti e false attestazione sull'identità personale a pubblico ufficiale.

L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Volante della Questura di Pavia

Nel corso della perquisizione che ne è seguita l'uomo è stato trovato in possesso di 44 grammi di eroina e 4 grammi di cocaina, sostanze da taglio, un bilancio elettronico e altro materiale per il confezionamento delle monodosi da piazzare sul mercato. Tratto in arresto è stato accompagnato in carcere a Pavia per scontare la pena e denunciato per il possesso della droga.