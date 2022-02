Deve scontrare 7 mesi per evasione: scattano le manette

Sul suo capo pendeva un ordine di esecuzione per l'espiazione della pena emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Pavia, per un condanna divenuta definitiva alla pena di 7 mesi di reclusione per i reato di evasione commesso il 18 agosto 2006. Ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno rintracciato ed arrestato C.D:C., 60 anni, pregiudicato vigevanese.

L'arrestato è stato condotto in carcere ai Piccolini

Dopo aver espletato le formalità burocratiche l'uomo è stato accompagnato al carcere vigevanese di Piccolini dove sconterà la pena.