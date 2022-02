Tutto facile per la Elachem: Borgomanero non è un problema (58-73)

Tutto come previsto per la Elachem Vigevano che sul campo di Borgomanero regola i piemontesi (58-73) senza problemi. La squadra di coach Paolo Piazza approccia bene alla sfida, l’aspetto più delicato per un confronto tra la prima della classe e l’ultima della graduatoria, e costruisce un primo quarto da 13-22 che incanala subito la partita. In questa fase a produrre sono soprattutto gli esterni che fanno valere la maggiore esperienza ed il maggiore tasso tecnico. L’equilibrio per altro dura pochissimo: Nwohuocha segna il 4-2, Ferri impatta, poi ancora Jovanovic dà il vantaggio interno. Da lì Vigevano costruisce un parziale di 0-10 che la proietta al comando delle operazioni. La difesa strangola l’attacco di casa e ci pensano Procacci e Rossi a costruire i canestri del divario.

Alessndro Procacci (foto Laura Marmonti) è alle prese con un nuovo infortunio

Si torna in campo per il secondo periodo e sostanzialmente le cose non cambiano: Procacci segna il 26-35 con 7’11” da giocare poi trova la tripla che dilata ulteriormente il divario e quando Ferrari imbuca il tiro libero a 42” dal riposo lungo il tabellone dice 28-40. Prima della sosta c’è ancora spazio per 3 punti consecutivi di Rossi che fissano il 28-43.

Jacopo Mercante (foto Laura Marmonti)

Il terzo periodo è ancora di marca gialloblù (13-17 di frazione) con i ducali che riescono ad appoggiare con più continuità il gioco nel pitturato coinvolgendo Gatti e Giorgi (entrambi in doppia cifra alla fine) e così alla penultima sirena il punteggio è 41-60.

Nicolò Gatti (foto Laura Marmonti)

Per la Elachem l’ultimo periodo è di assoluta gestione con coach Piazza che concede qualche minuti ai suoi under con i padroni di casa che ormai da tempo sono rassegnati alla sconfitta.

«Loro in casa hanno molto più fiducia - commenta coach Paolo Piazza - e approcciare bene era fondamentale. Siamo riusciti a tenerli sotto i 60 punti complessivi. Nel primo tempo siamo stati bravi in attacco a punire i loro cambi difensivi, prendendo punti in avvicinamento o sugli scarichi. Nella seconda parte della gara - aggiunge - siamo riusciti ad alternare in modo efficace i tiri dal perimetro alla palla dentro».