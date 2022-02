Controlli dei carabinieri sul territorio: identificate 137 persone, una denunciata

Un controllo straordinario del territorio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano ha riguardato, nella mattinata di ieri, la zona compresa tra Robbio, Candia e Gravellona. I militari del maggiore Paolo Banzatti si sono occupati della prevenzione e della repressione dei reati contro il patrimonio, dell'accertamento del rispetto della normativa sul contenimento della pandemia da Covid-19 e del controllo della circolazione stradale. L'attività si è svolta nell'arco temporale compreso tra le 8 le 14.

I carabinieri hanno identificato 137 persone e controllato 50 mezzi e hanno compiuto verifiche in 18 esercizi commerciali. Inoltre un operaio vigevanese di 26 anni è stato trovato in possesso di un coltello con la lama lunga 10 centimetri e, nascosta nel marsupio, una dose di hashish di un grammo e mezzo di peso che sono stati sequestrati. Per il giovane, che ha rifiutato di sottoporsi alle analisi tossicologiche, è arrivata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per il rifiuto di acconsentire agli accertamenti tossicologici. Inoltre è stata segnalato alla Prefettura di Pavia come consumatore di droga. Nell'ambito della stessa operazione i carabinieri hanno multato un uomo residente a Biella che viaggiava al volante di un furgone con la revisione scaduta.