Controllo della polizia al circolo privato: multa da 7 mila euro

Una maxi-multa da oltre 7 mila euro è stata inflitta ieri sera dagli agenti della Squadra Mobile di Pavia, dai colleghi della Squadra amministrativa della Questura e da quelli della polizia stradale ad un circolo privato che ha sede in Lomellina che stato oggetto di un controllo che rientra nell'attività di accertamento della conformità delle attività svolte e al rispetto delle norme del contenimento della pandemia da Covid-19. Nel corso del servizio sono state identificate 50 persone tra le quali un avventore che è stato sanzionato, al pari del titolare del locale che ne aveva consentito l'accesso, perché sprovvisto del necessario Green Pass.

Un dispositivi per il test alcolemico: il locale controllato nel era sprovvisto

Le verifiche, all'interno e all'esterno del locale, hanno portato al controllo delle licenze del circolo e al riscontro di violazioni per la somministrazione di alimenti e bevande ai non soci. E' stata inoltre rilevata la mancanza dell'apparecchio di controllo del tasso alcolemico che deve essere messa disposizione della clientela nei pressi dell'uscita e la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura e per il divieto di fumo. Ulteriori accertamenti sono in corso sulla documentazione aziendale per appurare il regolare svolgimento dell'attività del circolo privato. Analoghi controlli sul territorio sono previsti nei prossimi giorni.